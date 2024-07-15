Капитальный ремонт Дворца культуры «Павлово-Покровский» продолжается в Подмосковье

Во Дворце культуры «Павлово-Покровский» в Павловском Посаде продолжается капитальный ремонт, его планируют ввести в эксплуатацию до конца 2024 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Сейчас ведутся демонтажные работы, идет устройство кровли. Также полностью заменят системы коммуникаций, проведут электромонтажные работы. Изменения ждут и территорию рядом со зданием. Ее планируют благоустроить и озеленить», — говорится в сообщении.

Учреждение открыли в 1929 году, его площадь составляет 5,7 тысячи квадратных метров. В нем занимаются танцевальные, музыкальные и театральные коллективы. На время проведения работ все клубные формирования ведут деятельность на базе других учреждений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.