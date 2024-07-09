Капитальный ремонт «Фруктовской школы» стартовал в Луховицах

В поселке Фруктовая в городском округе Луховицы начались работы по капитальному ремонту Фруктовской СОШ. Подрядчик уже вышел на площадку и приступил к работам по демонтажу внутренних конструкций. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Работы будут проведены в рамках президентского проекта по капремонту объектов образования. В рамках проекта в здании планируется проведение кровельных и фасадных работ, устройство входных групп, замена систем отопления, вентиляции, канализации, внутренние работы, ремонт систем пожаротушения и другие работы.

Также в ходе капремонта будет проведено благоустройство прилегающей территории, поставлена новая мебель и оборудование. Завершить все работы планируют в декабре 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что более семисот детских игровых площадок модернизируют в Подмосковье в этом году.