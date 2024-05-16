Капитальный ремонт «Голицынской школы» продолжается в Одинцовском округе
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В поселке Большие Вяземы Одинцовского округа продолжается капитальный ремонт здания Голицынской «Средней общеобразовательной школы № 2», работы проходят в рамках госпрограммы за счет средств областного бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«На объекте 80 рабочих и три единицы техники. Строители ведут монтажные работы по устройству перегородок, инженерных сетей, отделочные работы, устройство кровли и фасада здания», — говорится в сообщении.
Рабочим предстоит обновить фасады и кровлю здания, провести внутреннюю отделку, заменить оконные блоки, проложить инженерные коммуникации, а также установить новую мебель и оборудование. Завершение работ запланировано на конец лета 2024 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.