Капитальный ремонт Костровской школы завершился в Истре

На улице Центральная в городском округе Истра завершился капитальный ремонт Костровской школы, который провели в рамках госпрограммы Московской области. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Учреждение построили в 1969 году, поэтому оно нуждалось в капремонте. Общая площадь здания составляет более 1,9 тысячи квадратных метров. В рамках ремонта рабочие обновили фасады и кровлю, провели внутреннюю отделку, проложили инженерные коммуникации и выполнили благоустройство территории. В классах установили новую мебель и учебное оборудование. Школу планируют открыть с началом учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.