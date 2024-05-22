Капитальный ремонт кровли Дворца культуры планируют провести в Павловском Посаде

В подмосковном Павловском Посаде определили подрядчика для капитального ремонта кровли и чердачных перекрытий в здании Дворца культуры «Павлово-Покровский». Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Ожидается, что данные работы на объекте будут проведены в рамках президентского проекта по капремонту объектов культуры. Ввести объект в эксплуатацию планируют до конца текущего года.

«В рамках проекта в здании планируется выполнить проектные и изыскательные работы, подготовку площадок капитального ремонта, электромонтажные работы, обустройство наружных сетей (водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и т. п.), работы по благоустройству и озеленению территории», — уточнили в ведомстве.

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