Капитальный ремонт лицея завершается в Орехово-Зуево

Капитальный ремонт МОУ «Лицей», расположенного на улице Володарского в Орехово-Зуево, вышел на финишную прямую. Об этом сообщили в Минстрое Московской области.

Сейчас строители проводят пусконаладку инженерных систем и оборудования, уточнили в ведомстве. В ходе ремонта здание 1987 года постройки полностью обновили. В частности, здесь заменили кровлю, утепление, системы электроснабжения и отопления и не только. Отметим, что открытие обновленного лицея запланировано на 1 сентября этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с учителями и родителями сроки сдачи новых школ в Дмитрове.