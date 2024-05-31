Капитальный ремонт мастерских в колледже завершается в Электростали
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В Подмосковье завершается капитальный ремонт «Электростальского колледжа», расположенного на улице Спортивная, д. 12, работы проходят в рамках нацпроекта «Образование», строители почти закончили проводить ремонт мастерских. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«На площадке ведутся электромонтажные и сантехнические работы, отделка внутренних помещений. Строительная готовность составляет более 80%», — говорится в сообщении.
Подрядчик также планирует заменить часть лабораторного оборудования, которая перестала отвечать современным требованиям. Завершить работы и открыть обновленные мастерские планируют к началу нового учебного года.
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