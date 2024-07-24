Капитальный ремонт «Москворецкой гимназии» проведут в Воскресенске в следующем году

В 2025 году в Воскресенске проведут капитальный ремонт МОУ «Москворецкая гимназия», по итогам конкурса контракт на проведение комплекса проектных и строительно-монтажных работ заключили с ООО «Союз Автодор». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.