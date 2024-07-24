Капитальный ремонт «Москворецкой гимназии» проведут в Воскресенске в следующем году
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В 2025 году в Воскресенске проведут капитальный ремонт МОУ «Москворецкая гимназия», по итогам конкурса контракт на проведение комплекса проектных и строительно-монтажных работ заключили с ООО «Союз Автодор». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы проведут в рамках госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры. Рабочим предстоит провести кровельные и фасадные работы, обновить входные группы, заменить инженерные сети и сантехническое оборудование, окна и двери, провести внутреннюю отделку помещений и благоустройство прилегающей территории. Помимо этого, они установят новую мебель и учебное оборудование.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.