Капитальный ремонт Ново-Ольховской школы продолжается в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминском округе продолжается капитальный ремонт МБОУ«Ново-Ольховская СОШ», стройготовность объекта превысила 50%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте задействовано 70 рабочих и одна единица техники. Выполняются отделочные работы внутри помещений, кровельные и фасадные работы, устройство инженерных сетей и укладка напольной плитки», — говорится в сообщении.

Рабочим предстоит обновить фасад и кровлю, инженерные коммуникации, выполнить устройство перегородок и внутреннюю отделку. В ведомстве уточнили, что школу построили в 1987 году, ее площадь превышает 4,5 тысячи квадратных метров. Завершить работы планируют до начала нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.