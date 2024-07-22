Капитальный ремонт образовательного центра завершается в Ногинске

В Ногинске на Юбилейной улице завершается капитальный ремонт образовательного центра № 8, стройготовность объекта превысила 80%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте более 60 рабочих и две единицы техники, специалисты ведут фасадные работы, устройство слаботочных систем, монтаж электроснабжения, системы вентиляции и водоотведения, благоустройство территории», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках президентского проекта по капитальному ремонту объектов образования, их планируют завершить к началу учебного года. В здании три этажа, его построили в 1962 году. В рамках капремонта рабочие приведут в порядок фасады, кровлю и внутреннюю отделку, заменят оконные блоки, проложат инженерные коммуникации, установят современное учебное, спортивное, технологическое оборудование и мебель.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.