Капитальный ремонт первого лицея имени Блока продолжается в Солнечногорске

«Сейчас на объекте работают 50 специалистов. Ведутся фасадные и кровельные работы, прокладка трубопровода отопления, устройство системы водоснабжения и вентиляции. Один из новых этапов работ — чистовая отделка на втором и третьем этажах здания. Строители укладывают плитку на пол и штукатурят стены, проводят электромонтажные работы», — говорится в сообщении.