Капитальный ремонт первого лицея имени Блока продолжается в Солнечногорске
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
Капитальный ремонт продолжается в лицее № 1 имени Александра Блока в Солнечногорске, стройготовность здания достигла 50%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области. Работы стартовали по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках президентской программы.
«Сейчас на объекте работают 50 специалистов. Ведутся фасадные и кровельные работы, прокладка трубопровода отопления, устройство системы водоснабжения и вентиляции. Один из новых этапов работ — чистовая отделка на втором и третьем этажах здания. Строители укладывают плитку на пол и штукатурят стены, проводят электромонтажные работы», — говорится в сообщении.
Лицей построили в 1964 году, его площадь превышает 2,9 тысячи квадратных метров. Рабочие установят в его помещения новую мебель и оборудование. Завершить работы планируют до начала нового учебного года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.