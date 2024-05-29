Капитальный ремонт первой школы в городском округе Шаховская завершен наполовину

В городском округе Шаховская на улице 1-й Советский переулок продолжается капремонт школы № 1, стройготовность объекта достигла 50%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области. Работы проходят в рамках госпрограммы по капитальному ремонту объектов образования.

«На площадке более 50 рабочих и одна единица техники. Ведется штукатурка стен, заливка и стяжка полов, монтаж утеплителя фасада, металлочерепицы и монтаж инженерных сетей», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что эта школа является старейшей в округе, здание начальной школы возвели в 1962 году, старшей — в 1971 году. В общей сложности площадь объектов превышает 4,3 тысячи квадратных метров. Работы в них планируют завершить к началу нового учебного года.

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