Капитальный ремонт Первомайской школы завершается в Истре

В деревне Буньково городского округа Истра завершается капитальный ремонт Первомайской школы, сообщили в областном Минстрое. Работы ведутся в рамках президентского проекта по капремонту объектов образования.

Сейчас строители выполняют пусконаладку инженерных сетей и оборудования, уборку помещений и расстановку мебели. Здесь также отремонтировали кровлю, входные группы, лестницы, провели внутренние отделочные работы, благоустройство территории у школы и другие работы. Образовательное учреждение планируют открыть 1 сентября. Отметим, что школу построили в 1967 году, в нем обучаются 320 учеников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с учителями и родителями сроки сдачи новых школ в Дмитрове.