Капитальный ремонт продолжается в дошкольном отделении гимназии в Королеве

В Королеве на Садовой улице продолжается капитальный ремонт в дошкольном отделении «Гимназии № 11», работы проходят в рамках президентской программы, стройготовность объекта достигла 30%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте более 60 рабочих и одна единица техники. Строители ведут кровельные работы, устройство внутренних инженерных сетей, монтаж отопления, устройство настенной и напольной плитки», — говорится в сообщении.

Работы осуществляются в рамках губернаторской программы и финансируются за счет средств областного бюджета. Строителям предстоит провести ремонт фасада и кровли, заменить все внутренние перегородки, инженерные коммуникации, установить современную противопожарную сигнализацию и подключить детский сад к системе «Безопасный регион». Завершить работы планируют до конца лета 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.