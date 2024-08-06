Капитальный ремонт продолжают осуществлять в детском саду «Улыбка» в Балашихе

В городском округе Балашиха в микрорайоне Железнодорожный, в рамках президентской программы по капитальному ремонту объектов образования, продолжаются работы в детском саде № 26 «Улыбка». Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

В настоящее время готовность объекта составляет уже восемьдесят процентов. На площадке задействовано пятьдесят рабочих, которые ведут общестроительные, электромонтажные и сантехнические работы, монтаж окон и слаботочных систем, устройство кровли.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что 39 новых школ и 26 детсадов откроют в Подмосковье к сентябрю.