Капитальный ремонт продолжают производить в школе в подмосковном селе Красный путь

Капремонт школы в селе Красный путь в городском округе Домодедово планируется завершить к 25 августа. Так, в настоящий момент здание школы отремонтировано на 60 процентов. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

В настоящий момент выполняется устройство каркасов инженерных коммуникаций и потолочной подсистемы, ведется укладка напольной плитки на лестницах, фасадные работы.

На объекте трудятся почти пятьдесят рабочих, два инженерно-технических сотрудника и две единицы спецтехники. Работы идут в соответствии с запланированным ранее графиком. А открытие обновленной школы состоится 1 сентября текущего года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил школьников, набравших 300 баллов на ЕГЭ.