Капитальный ремонт проходит в Доме творчества «Созвездие» в Химках
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В Химках на улице Панфилова продолжается капитальный ремонт Дома детского творчества «Созвездие», он проходит в ходе реализации президентской программы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«Завершены демонтажные работы, рабочие приступили к кровельным и фасадным. В здании школы также ведутся общестроительные работы и монтаж инженерных сетей», — говорится в ведомстве.
Капремонт проходит в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. Рабочим предстоит отремонтировать фасад, кровлю, заменить все инженерные системы. Завершить работы планируют до конца 2024 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.