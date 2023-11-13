Капитальный ремонт психиатрической больницы в Яхроме Дмитровского округа выполнили наполовину

Капитальный ремонт главного корпуса психиатрической больницы № 9, которая расположена в городе Яхрома Дмитровского округа, выполнен на 58%. Об этом сообщили в областном Министерстве ЖКХ.

«Под регулярным технадзором специалистов ГБУ МО «УТНКР» ведутся работы по устройству кровли, фасада, выполняется установка оконных, дверных блоков, производится монтаж инженерных систем», — отметил глава ведомства Антон Велиховский.

Строители уже завершили демонтажные работы, выполнили усиление конструктивных элементов. В министерстве отметили, что сотрудники ГБУ МО «УТНКР» за месяц совершили более 10 выездов на объект, чтобы проконтролировать проведение капремонта. После завершения всех работ в больнице появятся удобные палаты и комфортные зоны для отдыха. Заказчиком работ по капремонту является ГКУ МО «ДЕЗ по ремонтным работам».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Волоколамске завершается капремонт Центра культуры и творчества «Родники».