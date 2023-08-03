Капитальный ремонт седьмой школы в Лобне завершат к новому учебному году

Капитальный ремонт школы № 7 на Букинском шоссе в Лобне завершается, 1 сентября ученики смогут прийти уже в обновленную школу. Об этом сообщили в областном Минстрое.

В сообщении ведомства уточнили, что здание построили в 1977 году, поэтому оно нуждалось в ремонте. Сейчас рабочие выполняют ремонт полов, системы водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, внутреннюю отделку помещений и другие работы. Вскоре в образовательном учреждении обновят оборудование и мебель. Сейчас в работах задействованы 140 рабочих и семь единиц техники.

В рамках капремонта также пройдет благоустройство территории школы, где появятся беговая дорожка, игровые площадки и малые архитектурные формы. Помимо этого, будут обустроены подъезды к школе и тротуары.

Напомним, что в прошлом году родную школу посетил председатель правительства России Михаил Мишустин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Ранее глава Подмосковья сообщил, что долгожданная школа в микрорайоне Финский в Щелкове откроется к 1 сентября.