Капитальный ремонт школы имени Пронина завершается в Звенигороде

В Звенигороде завершается капитальный ремонт здания школы № 2 имени Героя Советского Союза Михаила Пронина, работы проходят в рамках президентской программы «Модернизация системы общего образования», стройготовность объекта достигла 98%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 20 рабочих и две единицы техники. Сейчас проводится пуско-наладка слаботочных систем, чистовая отделка, уборка помещений. Также ведутся работы по благоустройству территории, озеленению, подготовке основания спортядра, установке бордюров, сварке трибун», — говорится в сообщении.

Школу возвели в 1961 году. Рабочие приведут в порядок памятник Михаилу Пронину возле нее, сделают облицовку крыльца гранитом. Они уже провели ремонт в помещениях, обновили входные группы, кровлю, поставили новые окна, провели реконструкцию пищеблока, утепление и облицовку фасадов и не только. Завершить ремонт планируют к началу учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.