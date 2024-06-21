Капитальный ремонт школы-интерната в Павловском Посаде завершили наполовину

На улице Тимирязева в Павловском Посаде продолжается капитальный ремонт здания школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья, работы проходят в рамках президентской программы, стройготовность достигла 50%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Рабочие ведут кровельные работы, монтаж системы вентиляции и отопления, устройство бетонного основания под полы, стяжка пола, штукатурка стен, электромонтажные работы», — говорится в сообщении.

Площадь здания превышает 1,9 тысячи квадратных метров, его построили в 1957 году. Рабочим предстоит обновить фасад здания, заменить кровлю, входные группы, инженерные сети и сантехническое оборудование, установить новые окна и двери и провести благоустройство внутренних помещений. В учреждение также поставят новую мебель и оборудование. Завершить работы планируют до начала нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.