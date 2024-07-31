Капитальный ремонт школы на улице Беляева завершается в Щелково

На улице Беляева в городском округе Щелково завершается капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 13, работы проходят в рамках президентской программы, стройготовность объекта составляет почти 90%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте 105 рабочих и три единицы техники. В школе завершаются отделочные работы, ведется пусконаладка инженерных сетей и оборудования, монтаж слаботочных систем», — говорится в сообщении.

Площадь здания составляет около 5,3 тысячи квадратных метров. Рабочим предстояло обновить фасад здания, кровлю и входные группы, заменили окна и двери, все инженерные сети и сантехническое оборудование, а также провести ремонт во внутренних помещениях и благоустроить прилегающую территорию. Вскоре в школе установят новую мебель и оборудование. Завершить работы планируют к началу учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.