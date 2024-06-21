Капитальный ремонт школы продолжается в Павлово-Посадском округе

В поселке Большие дворы Павлово-Посадского округа продолжается капитальный ремонт «МОУ СОШ № 11», стройготовность объекта достигла 60%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте 70 рабочих и одна единица техники. Строители выполняют фасадные и отделочные работы, продолжается монтаж инженерных сетей, на прилегающей территории ведутся работы по благоустройству», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы, финансирование проходит за счет средств областного бюджета. Рабочим предстоит привести в порядок фасады и кровлю, провести внутреннюю отделку, проложить инженерные коммуникации и выполнить благоустройство территории. В классах установят новую мебель и учебное оборудование. Завершить работы планируют до начала нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.