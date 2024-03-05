Капитальный ремонт школы продолжается в Щелково

В городском округе Щелково на улице Комсомольской продолжается капитальный ремонт школы № 3, он проводится в рамках президентской программы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В ведомстве уточнили, что строители выполняют работы по демонтажу внутренних конструкций, монтаж инженерных сетей, фасадные и кровельные работы. В рамках ремонта им предстоит полностью обновить помещения учреждения, оснастить их оборудованием и мебелью. Завершение работ запланировано на конец лета 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.