Капитальный ремонт школы в селе Красный путь планируют завершить в середине августа

Готовность работ по капитальному ремонту здания школы в селе Красный путь городского округа Домодедово в настоящий момент превышает уже семьдесят пять процентов. Об этом заявили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Работы на объекте ведутся в рамках президентского проекта по капитальному ремонту объектов образования. На площадке задействовано более сорока рабочих и 3 единицы техники. Выполняется чистовая отделка помещений — устройство потолков, покраска стен, монтаж сантехнического оборудования, а также фасадные работы

В ведомстве уточнили, что работы проводятся в соответствии с ранее запланированным графиком. В ходе капремонта школа получит современное инженерное оборудование, обновленные фасад и кровлю, отремонтированные внутренние помещения. Завершить все работы планируется к 20 августа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что кампус для преподавателей Технолицея имени Долгих в подмосковной Истре откроют к началу учебного года.