Капитальный ремонт школы завершается в Королеве

В городском округе Королев на улице Тарасовская завершается капитальный ремонт здания школы № 22, который проходит в рамках президентской программы, сейчас рабочие выполняют пусконаладку инженерных систем и благоустройство территории. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В ходе ремонта в здании обновили фасад, кровлю и входные группы, заменили окна и двери, инженерные сети и сантехническое оборудование, провели ремонт во внутренних помещениях. Рабочие также установят новую мебель и оборудование. Школу откроют к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.