Капитальный ремонт спорткомбината «Строитель» продолжается в Наро-Фоминске

В поселке Селятино Наро-Фоминского округа продолжается капитальный ремонт спорткомбината «Строитель», его стройготовность достигла 50%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке более 45 рабочих и три единицы техники. Ведутся монтаж инженерных систем — вентиляции, электроснабжения, слаботочных систем, устройство оконных блоков, сборка металлоконструкций для монтажа на кровле под вентоборудование, фасадные работы», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы. Строителям предстоит выполнить ремонт кровли и входных групп, утеплить и обновить фасады, провести замену инженерных сетей и оборудования, сантехники, мебели, окон и дверей, а также выполнить отделку помещений. Завершить работы планируют в сентябре 2024 года.

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