Капитальный ремонт спорткомбината «Строитель» продолжается в Селятино под Наро-Фоминском

В поселке Селятино Наро-Фоминского округа продолжается капитальный ремонт спорткомбината «Строитель», работы проходят в рамках президентской программы, строительная готовность объекта превысила 40%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Рабочие выполняют демонтаж окон, монтаж инженерных сетей, замену утеплителя кровли. Им также предстоит провести ремонт крыши и фасада, спортивных залов и внутренних помещений спорткомплекса, заменить системы вентиляции и реконструкция чаш бассейна. Завершить капремонт планируют в декабре 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.