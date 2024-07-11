Капитальный ремонт спорткомбината «Строитель» в Наро-Фоминском округе завершили наполовину

В поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа продолжается капитальный ремонт спорткомбината «Строитель», его стройготовность достигла 50%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 40 рабочих и две единицы техники. Подрядчик выполняет монтаж системы вентиляции, электроснабжения, слаботочных систем, предчистовую отделку помещений, ведет монтаж окон, продолжает фасадные работы. На кровле ведется монтаж металлоконструкций под вентоборудование», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, они в графике. Завершение ремонта объекта, площадь которого составляет 2,5 тысячи квадратных метров, запланировано на 2024 год.

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