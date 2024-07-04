Капитальный ремонт стадиона «Старт» завершается в подмосковном Ногинске

В Ногинске завершается капитальный ремонт стадиона «Старт», который проходит в рамках региональной госпрограммы, стройготовность объекта превысила 90%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке задействовано 30 рабочих. Выполняется устройство трибун, благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.

Площадь объекта превышает 10,4 тысячи квадратных метров. В рамках ремонта в помещении обустроят спортивные и тренажерные залы, современное футбольное поле оборудуют системой подогрева, по периметру — разместят беговые дорожки. На стадионе также установят универсальную спортивную площадку и воркаут-площадку с уличными тренажерами, а также крытую хоккейную коробку. Ввести объект в эксплуатацию планируют в третьем квартале 2024 года.

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