Капитальный ремонт стадиона в Зарайске завершается: 10 октября состоится открытие

Капитальный ремонт стадиона в Зарайске находится на финальной стадии. В пятницу, 10 октября, состоится открытие обновленного спортивного объекта.

В рамках проведения работ специалисты выполнили большой объем работ, направленный на создание комфортных условий для спортсменов и зрителей. Вместо старых беговых дорожек появились новые — более удобные и безопасные. Кроме того, увеличилось и их количество. Теперь для пользования спортсменов доступны четыре велодорожки.

В рамках модернизации объекта количество мест для зрителей увеличилось до почти 1250. На стадионе провели монтаж нового современного табло, чтобы зрители могли своевременно узнавать о соревнованиях. На территории также улучшено освещение.

Работы продолжаются: строители завершают укладку искусственного покрытия на футбольном поле. Теперь пользоваться полем можно безопасно в любое время года. Для спортсменов установили комфортные раздевалки с туалетом, горячим душем и чистой водой.

Глава Зарайского округа Виктор Петрущенко рассказал, что обновление стадиона стало возможным благодаря реализации государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Обновленный стадион — это не только важный центр для проведения спортивных мероприятий, но и зона для активного времяпровождения горожан. Уже совсем скоро зарайцы смогут самостоятельно оценить проведенные работы, придя поддержать любимую команду.

