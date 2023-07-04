Капитальный ремонт стационара Подольской больницы завершат в этом году

Третий, завершающий этап капитального ремонта стационара Подольской областной клинической больницы, расположенного на улице Батырева, продолжается, рассказали в областном Минздраве. Работы завершат в этом году.

В сообщении ведомства уточнили, что объект планируют полностью обновить, помимо уже существующих отделений, сюда переедут также эндокринологическое и колопроктологическое отделения.

«На время проведения работ в корпусе не приостанавливалось оказание медицинской помощи пациентам. В результате капремонта все койки будут оборудованы кнопками вызова медицинского персонала, системой подачи кислорода. В настоящий момент капремонт корпуса выполнен на 85%», — рассказал главный врач Подольской областной клинической больницы Вардан Геворкян.

Отметим, что на обновление стационара направлен бюджет в размере более 620 миллионов рублей. Сейчас строители выполняют работы в операционном блоке и палате интенсивной терапии и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на то, что в регионе отмечается общее снижение числа жалоб.