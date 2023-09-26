Капитальный ремонт стационара завершается в Подольске

Капитальный ремонт стационара Подольской областной клинической больницы, расположенного на улице Батырева, завершается. Об этом сообщили в областном Минздраве.

Работы выполнены на 92%, они велись поэтапно, начиная с 2021 года, что позволило не приостанавливать работу учреждения.

«Капремонт коснулся всех помещений стационара. <…> Благодаря ремонту, будут созданы все условия для комфортного пребывания пациентов и работы медицинских специалистов. Каждая койка будет обеспечена централизованной подачей кислорода. Санузлы будут оснащены оборудованием для маломобильных групп пациентов», — рассказал заведующий структурным подразделением № 2 Подольской больницы Владимир Соболев.

На проведения капремонта направили более 620 миллионов рублей, его завершение запланировано на конец года. На территории корпуса также оборудуют вертолетную площадку для санитарной авиации. Операционный блок оснастят современным медицинским оборудованием.

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