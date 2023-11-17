Капитальный ремонт Центральной поликлиники завершается в Солнечногорске

В Солнечногорске завершается капитальный ремонт в Центральной поликлинике Солнечногорской больницы, стройготовность составляет более 80%, сообщили в областном Минздраве. Он проходит в соответствии со стандартом «Наша поликлиника».

В ведомстве уточнили, что сейчас строители завершают выполнять чистовую отделку помещений, укладку плитки в помещениях, устройство полов и другие работы.

«Благодаря проводимым работам, поликлиника полностью изменится и с точки зрения внешнего облика, и с точки зрения комфорта для пациентов и сотрудников. В поликлинике оборудуют кабинет телемедицинских консультаций, выписки электронных рецептов на льготные лекарства», — рассказала главный врач больницы Лариса Борисова.

По ее словам, в медучреждении также обустроят комфортные зоны ожидания, установят современную навигацию. Завершение работ запланировано на конец года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.