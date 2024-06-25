Капитальный ремонт Туровской школы продолжается в Серпухове
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В городском округе Серпухов продолжается капитальный ремонт «Туровской СОШ», работы проходят в рамках президентской программы, стройготовность объекта достигла 65%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«На объекте более 30 рабочих. Ведутся отделочные и фасадные работы, монтаж трубопроводов отопления и слаботочных кабельных трасс, устройство перегородок», — говорится в сообщении.
Площадь школы превышает 1,2 тысячи квадратных метров. Рабочим предстоит провести ремонт фасада, кровли, заменить инженерные системы и электрокоммуникации, провести отделку помещений, установить новую мебель и оборудование. Завершить работы планируют до начала нового учебного года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.