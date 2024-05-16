Капитальный ремонт Туровской школы в Серпухове завершили почти наполовину

В городском округе Серпухов в рамках президентской программы продолжается капитальный ремонт «Туровской СОШ», работы завершены на 45%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте сейчас 26 рабочих и две единицы техники. Ведется ремонт и усиление чердачного перекрытия, монтаж металлоконструкции несъемной опалубки, основания пола первого этажа, устройство полов второго этажа, монтаж системы отопления и вентиляции, слаботочных трасс, электромонтажные работы», — говорится в сообщении.

Помимо этого, на объекте начались фасадные работы и предчистовая отделка помещений. В рамках капремонта в здании проведут ремонт фасада, кровли, заменят все инженерные системы, проведут отделку помещений, установят новую мебель и оборудование. Завершить работы планируют до начала нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.