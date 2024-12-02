Капитальный ремонт участка тепловых сетей завершен в Ивантеевке

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский ]

В Ивантеевке завершился капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК70 до ТК74.

Работы выполнили в рамках реализации государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы». Проект был утвержден постановлением регионального правительства (№ 1061/35). Соответствующее решение приняли 4 октября 2022 года.

В настоящее время тепловые сети функционируют в штатном режиме. Подача теплоносителя осуществляется в круглосуточном режиме. Работы были выполнены с целью предоставления жителям качественных коммунальных услуг.

Ранее сообщалось, что в Ивантеевке состоялась встреча с жителями в формате «выездная Администрация», в ходе которой, в частности, обсудили работу ЖКХ.