Капитальный ремонт в девятой школе Наро-Фоминска завершен почти наполовину
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В Наро-Фоминском округе продолжается капитальный ремонт двух корпусов школы № 9 имени дважды Героя Советского Союза летчика — космонавта В. В. Лебедева, их стройготовность достигла 45%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«На площадке более 60 рабочих и две единицы техники. В основном корпусе ведутся монтажные работы — электроснабжения, слаботочных систем, системы водоснабжения и отопления, кровельные и фасадные работы, внутренняя отделка помещений», — говорится в сообщении.
Помимо этого, строители выполняют устройство инженерных сетей, монтаж оконных блоков, усиление дверных проемов, фасадные работы во втором корпусе. Работы проходят в рамках госпрограммы, финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета. Их планируют завершить до начала нового учебного года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.