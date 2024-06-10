Капитальный ремонт в девятой школе Наро-Фоминска завершен почти наполовину

В Наро-Фоминском округе продолжается капитальный ремонт двух корпусов школы № 9 имени дважды Героя Советского Союза летчика — космонавта В. В. Лебедева, их стройготовность достигла 45%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке более 60 рабочих и две единицы техники. В основном корпусе ведутся монтажные работы — электроснабжения, слаботочных систем, системы водоснабжения и отопления, кровельные и фасадные работы, внутренняя отделка помещений», — говорится в сообщении.

Помимо этого, строители выполняют устройство инженерных сетей, монтаж оконных блоков, усиление дверных проемов, фасадные работы во втором корпусе. Работы проходят в рамках госпрограммы, финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета. Их планируют завершить до начала нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.