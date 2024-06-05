Капитальный ремонт ведут в одной из школ подмосковной Дубны

Строительная готовность здания школы МБОУ «СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» в Дубне достигла пятидесяти процентов. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

В настоящий момент на объекте задействовано более девяноста рабочих и две единицы специальной строительной техники. Ведутся фасадные и общестроительные работы, монтаж инженерной системы и канализационной сети, а внутри здания идут штукатурные работы.

Школа № 1 была построена в 1937 году и является одной из старейших в городе. Учащихся на время работ перевели в другие учебные заведения левобережной Дубны. Уже в начале нового учебного года ребята смогут вернуться в родную школу.

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