Капитальный ремонт Волоколамской центральной районной больницы завершается в селе Осташево

В микрорайоне 11А в селе Осташево завершается капитальный ремонт главного корпуса Волоколамской центральной районной больницы, стройготовность объекта достигла 70%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 25 рабочих. В настоящий момент в здании трехэтажного корпуса ведутся устройство каркаса и вентилируемого фасада, прокладка инженерных сетей», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что больницу построили в 1828 году, ее площадь составляет 3,8 тысячи квадратных метров. К ней прикреплены порядка 4,2 тысячи человек, на время проведения работ их перевели во взрослую поликлинику города Волоколамск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.