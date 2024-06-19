Капитальный ремонт второго лицея в Павловском Посаде завершен наполовину

В Павловском Посаде продолжается капитальный ремонт здания лицея № 2 имени Тихонова, который проходит в рамках президентской программы «Модернизация системы общего образования», стройготовность объекта достигла 50%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Сейчас на объекте более 60 рабочих и две единицы техники. Ведутся кровельные работы, монтаж системы водоснабжения и воздуховодов, электромонтажные работы, укладка плитки и отделка помещений. Строители приступили к устройству металлоконструкций козырьков входных групп, благоустройству прилегающей территории», — говорится в сообщении.

Рабочим предстоит обновить кровлю и фасад здания, заменить инженерные сети и оборудование, установить новые окна и двери, сантехническое оборудование, провести ремонт внутренних помещений, а также установить новую мебель и оборудование. Завершить работы планируют до начала нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.