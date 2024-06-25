Капитальный ремонт второй школы продолжается в Домодедове

В городе Домодедово на улице Рабочая продолжается капитальный ремонт МАОУ Домодедовская СОШ № 2 имени М. Д. Глазова, стройготовность объекта достигла 60%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте более 120 рабочих. Подрядчик проводит штукатурные работы, установку оконных блоков, кровельные и фасадные работы, укладку плитки, устройство входных групп и инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы, финансирование происходит за счет средств областного бюджета. Рабочим предстоит провести ремонт кровли с утеплением помещений, отмостки, входных групп, заменить все инженерные системы, окна, полы, стены и потолки и не только. В школе 1956 года постройки также установят новую мебель и оборудование. Завершить работы планируют до начала нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.