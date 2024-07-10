Капитальный ремонт второй школы завершается в Пушкинском округе

В поселке Правдинский Пушкинского округа завершается капитальный ремонт школы, которая входит в состав Образовательного комплекса № 2. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Площадь объекта составляет более трех тысяч квадратных метров, в работах задействованы 65 человек.

«На данном этапе выполняются работы по устройству кровли, фасада и внутренней отделки помещений — это штукатурка, укладка плитки, шпаклевка и покраска помещений. Также изготавливаются металлоконструкции входных козырьков, лестниц, выходов на кровлю, цоколя», — рассказал руководитель проекта компании ООО «Триумф» Александр Солодовников.

Он добавил, что через две недели начнется поставка парт и стульев, компьютеров и оргтехники и интерактивных классных досок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.