Капитальный ремонт взрослой поликлиники продолжают проводить в подмосковном Солнечногорске

Общая строительная готовность работ в рамках капремонта взрослой поликлиники в микрорайоне Рекицно в Солнечногорске составляет уже семьдесят процентов. Об этом заявили в региональном Министерстве здравоохранения.

Напоминаем, что данное медучреждение обслуживает более сорока пяти тысяч жителей Солнечногорска, и является главной поликлиникой в округе.

«Все самые востребованные кабинеты врачей перенесены на 1-й этаж, также с 4-го этажа на 1-й переведен рентген-кабинет, установлены новые лифтовые кабины, с учетом расширения дверей для доступа маломобильных граждан», — рассказала главврач Солнечногорской областной больницы Лариса Борисова.

Ожидается, что ремонт здесь будет выполнен в соответствии с новым стандартом — «Поликлиника перезагрузка». Появятся комфортные зоны ожидания приема врача и буфет. Будет установлена современная навигация. Завершить капремонт планируется до конца этого года.

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