Капитальный ремонт взрослой поликлиники завершается в подмосковном Дмитрове

В Дмитрове на улице Больничная завершается капитальный ремонт здания взрослой поликлиники, работы проходят при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья», стройготовность объекта 90%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.