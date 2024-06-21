Капитальный ремонт взрослой поликлиники завершается в подмосковном Дмитрове
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В Дмитрове на улице Больничная завершается капитальный ремонт здания взрослой поликлиники, работы проходят при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья», стройготовность объекта 90%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«На объекте более 30 рабочих и две единицы техники. Специалисты уже заканчивают отделочные работы, ведут монтаж слаботочных систем и установку технологического оборудования», — говорится в сообщении.
Рабочим предстояло заменить инженерные коммуникации и пассажирские лифты, выполнить ремонт кровли, провести фасадные работы. Завершить работы планируют к началу сентября 2024 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.