Капитальный ремонт завершился в одной из школ в подмосковной Лобне

Уже 1 сентября школьники смогут вернутся в обновленную школу № 7 в Лобне. Капитальный ремонт проводился здесь с февраля текущего года. Об этом сообщили в региональном Министерстве строительного комплекса.

Отмечается, что здание школы на Букинском шоссе построено в 1977 году и нуждалось в ремонте. В настоящее время рабочие проводят пусконаладку инженерных систем и оборудования, сборку и расстановку мебели.

В ведомстве уточнили, что в ходе проведенных работ здание получило новый фасад и кровлю, входную группу, были заменены все инженерные сети, дверные и оконные блоки, полы и потолки, проведена отделка помещений, обновлены актовый и спортивный залы, пищеблок и столовая, поставлены новая мебель и оборудование. На прилегающей территории появились детские игровые и спортивные площадки, выполнено комплексное озеленение территории.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил педагогов Подмосковья за достойные результаты прошлого учебного года.