Капитальный ремонт здания кардиоотделения продолжается в Наро-Фоминске

«Мы уже заканчиваем заливку фундамента и работы по усилению здания металлокаркасом. На 100% выполнена заливка перекрытий, полностью готовы перегородки по всем трем этажам. И сейчас начнем штукатурить первый этаж», — уточнил руководитель объекта Павел Пенькной.