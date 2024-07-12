Капитальный ремонт здания кардиоотделения продолжается в Наро-Фоминске
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
На улице Ленина в Наро-Фоминске продолжается капитальный ремонт исторического здания кардиоотделения, которое было построено в 1904 году. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«Мы уже заканчиваем заливку фундамента и работы по усилению здания металлокаркасом. На 100% выполнена заливка перекрытий, полностью готовы перегородки по всем трем этажам. И сейчас начнем штукатурить первый этаж», — уточнил руководитель объекта Павел Пенькной.
Внутреннюю часть работ выполнят в соответствии с брендбуком, утвержденным Министерством здравоохранения Московской области для круглосуточных стационаров. Завершить капремонт планируют до конца 2024 года.
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