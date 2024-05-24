Капитальный ремонт здания «Мытищинского колледжа» продолжается в Подмосковье

В Мытищах на Силикатная улице продолжается капитальный ремонт учебного корпуса ГБПОУ МО «Мытищинский колледж», работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Рабочие продолжают демонтаж внутренних конструкций, дверных и оконных блоков, отопительной системы. Приступают к общестроительным работам», — говорится в сообщении.

Рабочим предстоит обновить фасад и кровлю здания, заменить все инженерные сети и сантехническое оборудование, окна и двери, провести внутреннюю отделку помещений, а также выполнить благоустройство прилегающей территории. В помещения учреждения установят новую мебель и оборудование. Завершение капремонта запланировано на конец 2024 года.

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