Капитальный ремонт здания одной из школ в Серпухове завершен на семьдесят процентов

В рамках президентской программы по капитальному ремонту школ в городском округе Серпухов завершается капитальный ремонт здания школы № 16. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

В настоящий момент на объекте задействовано сорок семь рабочих, а также две единицы техники. Ведется чистовая отделка помещений, монтаж инженерных сетей и оборудования, кровельные и фасадные работы. Подрядчик также приступил к устройству входной группы и работам по благоустройству прилегающей территории.

В ведомстве рассказали, что совсем скоро школу ждет поставка новой мебели и современного оборудования. А завершить все работы подрядчик должен к середине августа, чтобы дети смогли начать новый учебный год уже в своей родной школе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к началу учебного года в Подмосковье откроют более двадцати новых школ.