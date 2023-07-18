Капитан Дандыкин назвал место, откуда ВСУ отправили атаковавшие Крымский мост дроны

У ВСУ находятся мощные укрытия в Очакове, что в Николаевской области. Именно оттуда, скорее всего, и были отправлены в сторону Крымского моста два злополучных надводных дрона-камикадзе, считает капитан запаса первого ранга Василий Дандыкин.

Как сообщил ветеран боевых действий в беседе с URA.RU, ранее российские войска систематически наносили ракетные удары по Очакову, но вполне вероятно, ВСУ за последнее время сделали там достаточно мощные укрытия.

«У них была база в Очакове. Вполне вероятно, что оттуда атаковали. Я так понимаю, они заранее долго-долго планировали все это. Шли, скорее всего, по Черному морю. Мост имеет не только стратегическое значение, это вообще-то наша гордость. Конечно, защита его комплексная, отрабатывалась она и с воздуха, и с воды, и из-под воды, в том числе, но как-то сумели проникнуть», — объяснил эксперт.

Дандыкин также предупредил, что для обнаружения надводных дронов в ночное время суток российским спецслужбам необходимо в обязательном порядке повысить бдительность. Иначе новых терактов не избежать.

«Обнаружить их, особенно в 3:15 ночи, нелегко, но все обнаруживается. Для этого есть радиолокационные станции, станции надводного обнаружения. Надо повышать бдительность, нужно усилить противодиверсионную оборону на воде, нужно сделать все, чтобы то место, откуда дроны направляются и уходят, было уничтожено», — резюмировал Дандыкин.

В ночь на 17 июля произошел теракт на Крымском мосту, в результате которого было повреждено автомобильное полотно. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), за организацией теракта стоят спецслужбы Украины.

Как сообщил ранее в своем аккаунте в соцсетях вице-премьер Марат Хуснуллин, движение автотранспорта открыто в кратчайшие сроки и осуществляется в реверсивном режиме по одной полосе.